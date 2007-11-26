У Польщі оголосили про створення Партії регіонів

Польські політики Кшиштоф ФІЛІПЕК (Krzysztof Filipek), який був заступником голови партії "Самооборона" та Данута ХОЯРСЬКА (Danuta Hojarska), одна із функціонерок партії, заявили на прес-конференції у Варшаві про створення нової партії під назвою "Партія регіонів".

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому К.ФІЛІПЕК повідомив, що до складу нової партії увійдуть члени "Самооборони", яких не задовольняє відсутність реформ у своїй партії. Всі вони вже здали свої партійні білети, додав політик. Він наголосив, що Партія регіонів вимагатиме змін в державі, реформ та “нової якості”. За словами Д.ХОЯРСЬКОЇ, однією з причин створення нової політичної сили стала відсутність порозуміння всередині “Самооборони”.

Тим часом лідер “Самооборони” Анджей ЛЕППЕР під час прес-конференції у Кошаліні заявив, що у суботу, 8 грудня, у Варшаві відбудеться засідання всепольської ради "Самооборони", на якій буде створено нову президію партії. А.ЛЕППЕР зазначив, що до нової президії увійдуть цілком нові люди, проте керівник партії не зміниться.

Як повідомляв УНІАН, у липні в Польщі виникла політична криза після того, як Президент Лєх КАЧИНСЬКИЙ відправив у відставку з поста віце-прем`єра, міністра сільського господарства А.ЛЕППЕРА, лідера партії "Самооборона". Після цього представник парламентської фракції партії заявив, що "Самооборона", яка в польському уряді є другою за кількістю посад, залишає правлячу урядову коаліцію.

За результатами позачергових парламентських виборів, що відбувалися в Польщі 21 жовтня, партія "Самооборона" (А.ЛЕППЕРА) до сейму не потрапила.