"Бостонський терорист" одужав і отримує гроші

Про це Джохар Царнаєв розповів у першій з моменту його арешту телефонній розмові з батьками наприкінці травня (раніше Царнаєв не міг розмовляти через поранену гортань). Відеозапис, який під час розмови вівся з дому Царнаєвих у Дагестані, був випущений британським каналом Channel 4 News.

За словами Царнаєва, з моменту арешту він отримав на банківський рахунок вже не менше тисячі долларов.На це його мати відповіла, що що її сім'я теж отримала пожертви на суму близько 8 тисяч доларів від людей, які підтримують Царнаєва.

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У відповідь на запитання матері про його самопочуття Царнаєв відповів, що вже давно почувається добре і нормально харчується. «У мене все добре», - запевнив він батьків.

У розмові з журналістами Channel 4 News батьки Джохара Царнаєва продовжували наполягати на те, що їхні сини не скоювали теракту, зауважує Лента.ру.

19-річного Джохара Царнаева і його старшого брата Тамерлана звинувачують в організації теракту на фініші марафону в Бостоні, вчиненого 15 квітня. Тоді в результаті вибуху двох саморобних бомб загинули три людини, більше 260 отримали поранення.

Через кілька днів після теракту Тамерлан був убитий під час перестрілки з поліцією, а Джохару вдалося сховатися. За деякий час його знайшли на задньому подвір'ї будинку в бостонському передмісті. При затриманні він був поранений і тому перебуває в одній з лікарень Бостона.

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Пізніше Джохар поклав основну відповідальність за теракт на старшого брата. Крім того, в човні, де він ховався, було виявлено записку, в якій він оголошував теракт помстою Сполученим Штатам за кампанії в Афганістані та Іраку.

Джохаром Царнаеву пред'явлені звинувачення у використанні зброї масового знищення і в знищенні майна, що спричинило загибель людей. Згідно з федеральним законом, йому загрожує смертний вирок.