Пік повені очікується сьогодні в Будапешті

При цьому захисні споруди, зведені в Будапешті, можуть витримати підйом води до позначки 9,3 метра, повідомляє Ехо Москви.

Однак незважаючи на це, підтоплення в місті все ж є - в деяких районах, прилеглих до річки, вода стоїть по коліна.

На тему: Рівень води в Дунаї побив історичний максимум (відео)

Для Угорщини, як і для Австрії, повінь стала рекордною - в Будапешті в першій половині сьогоднішнього дня рівень води склав 8,95 метра, що вище за історичий максимум в 8,86 метра, зафіксований у 2006 році.