Пік повені очікується сьогодні в Будапешті
18:59, 09 червня 2013Світ
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Як прогнозують місцеві гідрометеорологічні служби, рівень води в Дунаї може піднятися майже до 9 метрів.
Повінь у Будапешті / Фото: instagram.com/torbenthomsen
При цьому захисні споруди, зведені в Будапешті, можуть витримати підйом води до позначки 9,3 метра, повідомляє Ехо Москви.
Однак незважаючи на це, підтоплення в місті все ж є - в деяких районах, прилеглих до річки, вода стоїть по коліна.
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Для Угорщини, як і для Австрії, повінь стала рекордною - в Будапешті в першій половині сьогоднішнього дня рівень води склав 8,95 метра, що вище за історичий максимум в 8,86 метра, зафіксований у 2006 році.
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