У Франції продовжують страйкувати авіатори - скасовано майже 2 тисячі рейсів

Майже 1,8 тисячі авіарейсів скасовано у другий день страйку членів кількох профспілок, що захищають інтереси працівників у галузі цивільної авіації у Франції, повідомляють в середу місцеві ЗМІ з посиланням на Головне управління цивільної авіації країни (DGAC).

Кількість скасованих рейсів не збільшилася порівняно з вівторком, проте авіаційне відомство вважає, що другий - і останній - день страйку стане "більш складним", ніж перший, - зазначає РІА Новости.

Раніше було заплановано, що протестна акція триватиме три дні - з вівторка по четвер, однак увечері у вівторок міністр транспорту Франції Фредерік Кювільє заявив, що тривалість страйку скорочена до двох днів.

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До такого кроку працівників галузі підштовхнула ініціатива зі створення єдиного європейського повітряного простору (SES II), запропонована Європейською комісією ще у 2001 році. Вважається, що SES дозволить скоротити тривалість повітряних маршрутів, час очікування літаків у повітрі і завдяки цим заходам зменшить викиди двоокису вуглецю в атмосферу і витрати авіакомпаній.

Головне управління цивільної авіації Франції в минулі вихідні звернулося до авіакомпаній з проханням на час страйку скоротити число польотів на 50%, однак обмеження торкнулися тільки аеропортів Парижа, Ліона, Ніцци, Марселя, Бове, Тулузи і Бордо.