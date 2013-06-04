У дитячому садку повісився викрадач мопеду

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського управління міліції, 1 червня сторож дитячого садка повідомила в міліцію, що виявила на території дошкільного закладу на дереві повішеного чоловіка.

У загиблому впізнали 33-річного жителя Кременчука, який увечері 31 травня угнав мопед. При цьому він зламав два пальці на правій руці власнику транспортного засобу. Власник мопеда звернувся за медичною допомогою та до міліції. Особу викрадача було встановлено того ж дня.

Всього за вихідні в Кременчуці та Кременчуцькому районі покінчили життя самогубством троє чоловіків.