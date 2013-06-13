Поліція розігнала сльозогінним газом демонстрантів в Анкарі
Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників антиурядової демонстрації у столиці Туреччини.
Близько 2 тисяч демонстрантів зібралися на вулиці, вигукуючи антиурядові гасла. У відповідь поліція застосувала сльозогін.
Повідомляється, що поліцейські також заарештували водія, який сигналив на підтримку мітингу.
Як раніше повідомлялося, кілька турецьких телеканалів оштрафовані за прямі трансляції з площі Таксим у Стамбулі з формулюванням "за надмірну жорстокість деяких кадрів", повідомляє газета Hurriyet.
На цю тему: Євросоюз стурбований надмірним застосуванням сили в Туреччині
Агентство з моніторингу діяльності ЗМІ заявило, що кадри розгону демонстрації на площі "шкодять фізичному, моральному і розумовому розвиткові дітей і підлітків". Санкції торкнулися телеканалів Halk TV, Ulusal TV, Cem TV і EM TV.