В Ірані сьогодні оберуть наступника Ахмадінежада

На цих виборах обирають наступника нинішнього президента Махмуда Ахмадінежада.

Його вісім років при владі в Ірані були позначені економічними проблемами та санкціями Заходу, накладеними на Тегеран через його суперечливу ядерну програму.

На цих виборах право голосу мають близько 50 мільйонів людей.

Як розповідає кореспондент ВВС Річард Галпін, минулий тиждень змінив уявлення про іранські вибори як про цілком передбачувані.

Пан Ровані привернув багато уваги, публічно заявляючи про необхідність відновити відносини з Заходом.

Підтримка Хассана Ровані зросла після того, як у вівторок єдиний кандидат-реформіст, Мохаммед Реза Ареф, заявив, що знімає свою кандидатуру за порадою екс-президента Мохаммеда Хатамі.

Тепер Хассана Ровані підтримують два колишні президенти: Мохаммеда Хатамі та Акбар Хашемі Рафсанжані, якого з перегонів зняла впливова в Ірані Рада вартових Конституції.

Решта кандидатів - консервативно налаштовані прихильники Верховного лідера Ірану Аятолли Хаменеї. Він закликав іранців узяти участь в голосуванні.

Нинішні вибори - перші з 2009 року, коли після голосування спалахнули масові акції незгодних з офіційними результатами, згідно з якими переміг Махмуд Ахмадінежад.

Дискваліфікація на нинішніх виборах пана Рафсанжані розділила лібералів, частина з яких просто втратила інтерес до виборів.

На цих виборах не працює жоден іноземних спостерігач, є також сумніви, що ЗМІ збалансовано їх висвітлюють.

Кілька реформістських газет закрили, доступ до інтернету обмежили, а деяких журналістів затримали.

У четвер ВВС звинуватила іранську владу у безпрецедентному залякуванні родин працівників ВВС. Корпорація заявила, що родини 15 працівників Перської служби ВВС отримали попередження, що їхні життя будуть у небезпеці, якщо вони не перестануть працювати на ВВС.

Тегеран поки що не коментував ці заяви.

ВВС Україна