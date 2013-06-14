Жінок заради рівності призиватимуть в армію

"Усі громадяни повинні мати однакові права і обов'язки незалежно від статі", - йдеться в прес-релізі Міноборони. "Ми маємо намір брати в армію жінок не тому, що нам потрібно більше солдатів, а тому, що нам потрібні кращі", - заявила міністр оборони Анне-Грете Стрем-Еріксен.

Як повідомляється, до 2020 року жінки повинні скласти 20% військовослужбовців країни, нині в норвезьких збройних силах їх частка становить 9%. Щорічно в армію закликають 8-10 тисяч осіб, тоді як охочих поповнити лави військовиків набагато більше, повідомляється в прес-релізі.

"Сьогодні жінок, які бажають служити в армії, запитують про причини такого рішення. Сподіваюся, що в майбутньому їх питатимуть, чому вони не хочуть служити", - цитує РІА "Новости".

Нині норвезькі чоловіки зобов'язані служити в армії протягом року. Жінки з 1976 року мають право вступати на службу в добровільному порядку.