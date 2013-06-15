США і Ізраїль попередили Іран, що готові до будь-яких результатів виборів

"Лідери обговорили вибори, що проходять в Ірані. Вони підтвердили, що США і Ізраїль продовжать працювати разом, щоб протистояти загрозам, що походить від Ірану, і що вони як і раніше готові до широкого спектру непередбачених ситуацій", - йдеться в повідомленні американського військового відомства .

В Ірані пройшли президентські вибори, попередні результати яких очікуються в суботу. Ізраїль і США підозрюють Тегеран в намірі обійти режим міжнародних санкцій і створити власну ядерну зброю.

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Також Хейгел і Яалон засудили режим президента Сирії Башара Асада за використання хімічної зброї, в якому його звинувачує Вашингтон. Міністри "відзначили складність ситуації і домовилися бути в тісному контакті і ділитися інформацією, щоб підтримувати оборону Ізраїлю", - цитує РІА "Новости".

Зустріч Хейгела і Яалона відбулася у Вашингтоні.

Яалон прилетів з бази морських піхотинців США на конвертопланів Bell MV-22. У квітні Пентагон заявив, що ці машини можуть бути продані Ізраїлю для підвищення його обороноздатності. За заявою американської сторони, Ізраїль планує в майбутньому закупити в США конвертоплани, які поєднують переваги літака та гелікоптера і використовуються для висадки десанту.