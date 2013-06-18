Майже 80% поляків вважають, що їхня країна переживає кризу

Про це свідчать результати проведеного на початку червня опитування TNS Polska, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Результати дослідження, під час якого опитано більш як 1000 людей віком більше 15 років, продемонстрували зростання кількості песимістично налаштованих жителів Польщі.

"Більшість поляків - 79% - каже, що польська економіка перебуває в кризі. При цьому 31% вважають, що криза сильна, а 48% - легка", - відзначають автори опитування.

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Кількість песимістів, порівняно з попереднім опитуванням, у травні зросла на 7% на тлі падіння оптимістичних оцінок на 5%.

Близько 60 відсотків опитаних сказали, що в найближчі три роки чекають змін їхнього матеріального становища проти 40% тих, хто прогнозує стабільну ситуацію, а серед перших кількість песимістів перевищує кількість оптимістів утричі.

Лише п'ята частина респондентів сказали, що в Польщі зараз можна знайти роботу, хоча не таку, яку б хотілося.

3/4 опитаних вважають, що зараз важко знайти роботу, із них більш як половина стверджує, що важко знайти будь-яку роботу, і майже чверть переконані, що зараз у принципі не можна працевлаштуватися.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня польське міністерство економіки знизило прогноз зростання ВВП у поточному році до 1,5 з раніше прогнозованих більш як 2 відсотків.

У першому кварталі економіка Польщі зросла на 0,5%.

Польща, що вступила в Євросоюз у 2004 році, стала єдиною країною з 27 держав європейського об'єднання, якій вдалося уникнути рецесії через світову економічну кризу, що виникла наприкінці 2008 року.

Завдяки цьому, країні вперше в історії вдалося увійти до шістки найбільших європейських економік, але зростання її ВВП у 2012 році сповільнилося до 1,9 із 4,3 відсотків роком раніше.