США починають прямі переговори з Талібаном

Зустріч із представниками руху відбудеться в Катарі, де афганські повстанці відкрили перший офіційний закордонний офіс.

Раніше президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що його уряд теж надішле делегацію високого рівня до Катару, аби поговорити з талібами.

Однак Талібан завжди відмовлявся зустрічатися із паном Карзаєм та представниками його уряду, називаючи його американською маріонеткою.

ВВС Україна