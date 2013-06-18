США починають прямі переговори з Талібаном
19:17, 18 червня 2013Світ
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Білий дім заявив, що США розпочнуть прямі мирні переговори з рухом Талібан в найближчі кілька днів.
Зустріч із представниками руху відбудеться в Катарі, де афганські повстанці відкрили перший офіційний закордонний офіс.
Раніше президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що його уряд теж надішле делегацію високого рівня до Катару, аби поговорити з талібами.
Однак Талібан завжди відмовлявся зустрічатися із паном Карзаєм та представниками його уряду, називаючи його американською маріонеткою.
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