У Чорногорії автобус впав в ущелину: 13 загиблих

Як повідомляє ВВС, про це повідомив AFP міністр внутрішніх справ Раско Конєвіч.

За його словами, семеро постраждалих перебувають в критичному стані.

Конєвіч сказав журналістам на місці трагедії, що автобус має румунські, а не українські номери, як спочатку заявили в поліції.

Радник українського посольства у Подгоріці Володимир Цибульников підтвердив ВВС Україна, що автобус не український.

За словами місцевого прокурора Воїслава Ґруїча, ДТП сталося за 30 км на північ від столиці Подгориці.

Про національність пасажирів поки що не повідомляють.

Як стверджують в поліції, автобус упав з моста над річкою Морача під час зливи і пролетів близько 40 метрів на дно ущелини. Трагедія сталася 23 червня близько 18:00 за Києвом.

Рятувальна операція проходила із залученням вертольота.

BBC Україна