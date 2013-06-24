Суд Мілана засудив Берлусконі до семи років в'язниці

Суд Мілана засудив колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі до семи років тюремного ув’язнення у скандальній «справі Рубі», в рамках якої політика звинувачували у причетності до проституції неповнолітніх і в зловживанні службовим становищем, передає РІА «Новости».

Крім того, згідно з рішенням суду, Берлусконі довічно не зможе обіймати державні посади.

Судовий процес проти екс-прем'єра почався у квітні 2011 року. Слідство звинувачувало його в інтимному зв'язку з молодою марокканкою Карімою ель-Маруг на прізвисько «Рубі», коли тій ще не виповнилося 18 років, за що дівчина одержувала подарунки і грошову винагороду.