Суд Мілана засудив Берлусконі до семи років в'язниці
18:50, 24 червня 2013Світ
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Колишнього прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі засуджено до семи років тюремного ув'язнення у «справі Рубі».
Берлусконі довічно не зможе обіймати державні посади / Фото: Wikipedia.org
Суд Мілана засудив колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі до семи років тюремного ув’язнення у скандальній «справі Рубі», в рамках якої політика звинувачували у причетності до проституції неповнолітніх і в зловживанні службовим становищем, передає РІА «Новости».
Крім того, згідно з рішенням суду, Берлусконі довічно не зможе обіймати державні посади.
Судовий процес проти екс-прем'єра почався у квітні 2011 року. Слідство звинувачувало його в інтимному зв'язку з молодою марокканкою Карімою ель-Маруг на прізвисько «Рубі», коли тій ще не виповнилося 18 років, за що дівчина одержувала подарунки і грошову винагороду.
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