Емір Катару зрікся влади
08:31, 25 червня 2013Світ
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Емір Катару, виступаючи по ТБ, оголосив, що відрікся від влади на користь наслідного принца.
Хамад бен Халіфа Аль Тані зрікся престолу
Емір Катару шейх Хамад бен Халіфа Аль Тані зрікся влади на користь наслідного принца - свого сина - 33-річного шейха Таміма бен Хамада Аль Тані. Про це він повідомив, виступаючи на ТБ, - передає РІА Новости.
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Новий емір в середу і четвер буде приймати підданих країни, які зможуть присягнути йому на вірність.
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