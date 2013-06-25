Емір Катару зрікся влади

Емір Катару шейх Хамад бен Халіфа Аль Тані зрікся влади на користь наслідного принца - свого сина - 33-річного шейха Таміма бен Хамада Аль Тані. Про це він повідомив, виступаючи на ТБ, - передає РІА Новости.

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Новий емір в середу і четвер буде приймати підданих країни, які зможуть присягнути йому на вірність.