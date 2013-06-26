У Держдумі вважають, що Україні слід отримати статус в ОДКБ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав керівник фракції партії влади «Єдина Росія» в Держдумі РФ Володимир Васильєв в Москві на міжнародній конференції «Російсько-українські відносини: реалії та перспективи».

«Ми поважаємо ваш позаблоковий статус, але, водночас, ми, звичайно, були б раді, якби ви зайняли своє місце як спостерігач у структурі ОДКБ. Чому? Тому, що для громадян кордон, м'яко кажучи, не комфортно перетинається, але з точки зору тих, хто займається кримінальною діяльністю, загрозою тероризму, наше співробітництво необхідне», - сказав Васильєв.

*** ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі Договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. До блоку входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан. Узбекистан 28 червня 2012 року припинив членство в ОДКБ.