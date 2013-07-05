Польща знизила облікову ставку до рекордного рівня

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, таке рішення прийняла рада з грошово-кредитної політики Нацбанку Польщі за результатами засідання 2-3 липня.

Глава NBP Марек Белька заявив, що це останнє зниження облікової ставки, зазначивши, що "найгірше в польській економіці позаду".

Нацбанк Польщі з листопада минулого року, намагаючись активізувати сповільнення економічне зростання, знизив облікову ставку вже на 2,25 п.п.

Опитані агентством Bloomberg аналітики вважають, що рекордно низька облікова ставка, яка визначає вартість позикових коштів, діятиме в Польщі щонайменше до кінця поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у червні польське міністерство економіки знизило прогноз зростання національної економіки в поточному році до 1,5% з очікуваних раніше більш як 2%, наблизивши тим самим свої оцінки до прогнозів міжнародних фінансових інститутів.

Довідка УНІАН. Польщі, яка входить до Євросоюзу і є найбільшою східноєвропейською економікою, якій після того, як наприкінці 2008 року вибухнула криза, за рахунок зростання економіки на тлі рецесії в інших країнах вперше вдалося увійти до шістки найбільших серед усіх держав ЄС.

Водночас торік збільшення польського ВВП сповільнилося до 1,9% з 4,3% роком раніше.

У першому кварталі польська економіка зросла на 0,5%.