«Вконтакте» почала переговори з найбільшими лейблами про легалізацію музики

Найбільша російська соцмережа «В контакті» хоче домовитися з найбільшими світовими звукозаписними студіями, щоб користувачі соцмережі могли легально слухати записи музикантів з їхнього каталогу.

На тему: ВКонтакте збереже більшу частину музики

Як розповів «Ведомостям» гендиректор і засновник «В контакті» Павло Дуров, соцмережа разом із Sony Music, Warner Music і Universal Music шукає варіанти, які влаштували б музичних видавців «без шкоди для російських інтернет-користувачів».

«Вже в найближчі місяці ми побачимо позитивні зміни в цій сфері», - розраховує Дуров. Два представники музичної індустрії підтвердили на умовах анонімності, що мейджори ведуть переговори з "В контакте".

До недавніх пір користувачі соцмережі завантажували в неї будь-які відеофільми та звукозаписи, а з правовласниками і представниками міжнародних легальних сервісів "В контакте" не співпрацювала. «У нас в рази більше пісень, ніж у вас, нам невигідно» - так відповів Дуров на пропозицію про співпрацю засновнику популярного музичного платного сервісу Spotify Деніелу Еку, про це розповів у книзі «Код Дурова» журналіст Микола Кононов.

Втім, Дуров говорив, що соцмережа працює за стандартами американського закону про захист авторських прав DMCA і видаляє аудіо-та відеозаписи на вимогу правовласників. Однак справжня чистка нелегального контенту в соцмережі почалася в червні, коли до Держдуми внесли законопроект про протидію піратству в інтернеті і блокуванні сайтів з контрафактом. Користувачі соцмережі нарікали, що з неї зникла велика кількість музики, в основному іноземних виконавців, а багато з них отримали повідомлення від адміністрації мережі про те, що на завантажені ними аудіозаписи надійшли скарги правовласників. На цьому тижні схвалений Думою і Радою Федерації закон підписав президент Володимир Путін, він набуде чинності з 1 серпня. Правда, в ньому йдеться про боротьбу тільки з відеопіратством - музику вирішили поки не чіпати.