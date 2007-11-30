Рок-співак став міністром культури Австралії (фото)

Колишній вокаліст австралійської рок-групи Midnight Oil Пітер Гарретт призначений міністром культури і природокористування, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Times.

Група Midnight Oil була створена в Австралії на початку 1970-х. Колектив здобув популярність не тільки через музику, а й завдяки активній позиції його учасників в питаннях захисту довкілля та корінних народів Австралії.

Гарретт залишив групу 2002 року, щоб концентруватися на політичній діяльності. Після цього колектив розпався.

Гарретт має два дипломи (у художній і юридичній сферах), представляє Лейбористську партію.

На відміну від попередніх політиків, що були на цій посаді, Гарретту не доведеться займатися питаннями кліматичних змін. Цей обов`язок буде покладений на сенатора Пенні Вонг, яка стане першим міністром клімату і водних ресурсів країни.