Випробування російського суперлайнера завершилися аварією

Новітній російський лайнер Sukhoi Superjet 100 здійснив посадку з прибраними шасі в аеропорту Кефлавік (Рейк'явік, Ісландія), загиблих немає.

Про це УНІАН здійснили в прес-службі ЗАТ «Гражданские самолеты Сухого».

«21 липня 2013 року, о 05.25 за місцевим часом в аеропорту м. Кефлавік (Рейк'явік, Ісландія) стався авіаційний інцидент з літаком Sukhoi Superjet 100, бортовий номер 97005. На завершальній стадії сертифікаційних випробувань з розширення умов експлуатації - автоматична посадка (програма сертифікації за категорією ІКАО CAT III А) при боковому вітрі при виконанні посадки з імітацією відмови одного двигуна, відбулося торкання злітно-посадкової смуги літаком з прибраними шасі», - йдеться в повідомленні .

Відзначається, що під час інциденту на борту перебувало п'ятеро осіб: три члени екіпажу і два експерти сертифікаційних центрів. При посадці ніхто з них не постраждав. Під час евакуації з борту літака один з експертів отримав травму ноги.

У компанії запевняють, що в момент інциденту всі системи літака працювали штатно. За попередньою оцінкою фахівців ЗАТ «ГСС», літак буде відновлений і продовжить польоти за програмою випробувань.

Sukhoi Superjet 100 - російський ближньомагістральний пасажирський літак, розроблений компанією «Гражданские самолеты Сухого» спільно з рядом зарубіжних компаній. Прямі конкуренти Superjet 100 - літаки Embraer серії E-Jet, Bombardier CRJ серії, ARJ21, Ан-148 (Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.