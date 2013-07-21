На виборах у Японії перемагає правляча коаліція

Правляча коаліція Ліберально-демократичної партії і партії «Комейто» отримує впевнену перемогу на виборах до верхньої палати парламенту Японії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформацію основних японських телеканалів за результатами exit polls.

За даними exit polls, проведеним телекомпанією NHK, правлячій коаліції Ліберально-демократичної партії і партії "Комейто" вдалося отримати 71 місце у верхній палаті, що на додаток до 59 депутатів, які не переобираються у цьому році, забезпечує їй 130 місць, це на дев'ять голосів більше, ніж необхідно для отримання більшості.

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На виборах була відзначена низька активність виборців: за дві години до закриття дільниць проголосувало всього 32,64% громадян, які мають право голосу, що на 6,96 відсоткових пункта нижче явки попередніх виборів до верхньої палати, повідомило агентство Кіодо з посиланням на дані міністерства загальнонаціональних справ.

Як повідомляв УНІАН, половина складу верхньої палати японського парламенту - 121 депутат - мають бути переобрані на шість років. Кожні три роки палата радників, загальне число депутатів якої становить 242 особи, оновлюється наполовину. За 121 депутатське крісло боролись кандидати від дев'яти партій.