Прем'єр Ізраїлю обіцяє референдум за підсумками переговорів із Палестиною

Ізраїльський прем`єр Біньямін Нетаньяху пообіцяв винести на всенародний референдум результати мирного діалогу з палестинцями, якщо такі будуть досягнуті. Про це повідомляє РІА Новости.

Два дні тому держсекретар США Джон Керрі, який узяв на себе місію посередника, оголосив про принципову готовність обох конфліктуючих сторін повернутися за стіл переговорів після трьох років перерви. Очікується, що найближчим часом ізраїльська і палестинська делегації зустрінуться у Вашингтоні, щоб усунути останні перешкоди для перезапуску мирного процесу.

"Перш за все, якщо він (результат на мирних переговорах) буде досягнутий, ми винесемо його на референдум. Вважаю це необхідним. Не думаю, що подібні рішення ... можуть приймати та чи інша коаліція. Потрібно дозволити народу вирішувати", - сказав Нетаньяху на недільному засіданні уряду.

Самі переговори він розраховує вести без зайвої публічності. "Це буде непростий діалог, але ми вступаємо в нього з усією прямотою, щирістю і надією на те, що процес вийде відповідальним, серйозним, субстантивним і, принаймні, на ранніх етапах непублічним. Це підвищить шанси на результат", - додав Нетаньяху .

Він стоїть на чолі партії "Лікуд" і правлячої коаліції, в яких домінують представники правого табору, що виступають за збереження ізраїльської присутності на зайнятих територіях і оспорюють доцільність створення незалежної палестинської держави.