Слідчий комітет назвав причини вбивства людей бєлгородським стрільцем

За даними слідства, 22 квітня 31-річний Сергій Помазун відкрив вогонь у збройовому магазині в центрі Бєлгорода, убивши трьох осіб, а після виходу на вулицю розстріляв ще трьох, у тому числі двох школярок. Пізно ввечері 23 квітня в районі залізничного вокзалу він був затриманий групою поліцейських з Курська. У ході операції Помазун встиг поранити одного з правоохоронців.

У понеділок Бєлгородський обласний суд починає розглядати його справу, повідомляє РІА Новости.

"За підсумками аналізу ми дійшли висновку, що найбільш точно Помазуна характеризують три якості: жорстокість, амбітність і небажання що-небудь робити для реалізації цих амбіцій. Безсумнівно, знаходження обвинуваченого в місцях позбавлення волі також наклало сильний відбиток на формування його характеру", - зазначив Маркін.

На його думку, коли Помазун опинився на волі, дрібні невдачі переслідували його, і він озлобився. "Ідея помститися всьому світу за уявні образи виникла у цієї молодої людини давно. Звичайно, неможливо було знати про його наміри, але справедливо викликають питання дії співробітників поліції, в обов'язки яких входить контроль за громадським порядком, причому в центрі міста - самому безпечному місці Бєлгорода, де розташований ліцей ", - зазначив Маркін, додавши, що в регіональне управління внутрішніх справ направлено подання.

"Саме розслідування - це перший випадок в російській слідчій практиці, коли кримінальна справа, в якій шість убитих і дев'ять потерпілих, було направлено до суду протягом двох місяців", - уточнив Маркін.