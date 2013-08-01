Банк Англії зізнався, що передавав золото нацистам - газета

Банк Англії вперше офіційно визнав, що незадовго до початку Другої світової війни перевів золото, що належало Чехословаччині, на рахунок нацистської Німеччини, а згодом допоміг Рейхсбанку збути його. Про це свідчить офіційна історія Банку Англії, написана в 1950 році і вперше оприлюднена вчора самим банком, повідомляє КоммерсантЪ-Украина з посиланням на опубліковані на сайті банку архівні документи.

Документи свідчать про те, що у зв'язку зі зростанням загрози нападу нацистської Німеччини в 1930-х роках чехословацький уряд помістив золото в Банк міжнародних розрахунків (БМР), заснований в 1930-му для стягнення репарацій з Німеччини.

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Війська нацистської Німеччини вторглися в Чехословаччину в жовтні 1938 року, а вже в березні 1939-го БМР звернувся до Банку Англії з проханням перевести з рахунку Національного банку Чехословаччини на рахунок Рейхсбанку золото на загальну суму £ 5,6 млн (£ 300 млн у перерахунку на нинішній курс). Банк Англії в свою чергу не міг не скоритися вимозі БМР, бо це стало б порушенням мирного договору з Німеччиною, укладеного після Першої світової війни.

Велика частина золотих злитків (на суму близько £ 4 млн) була продана банкам Бельгії та Голландії, а залишок - реалізований у Лондоні. Крім того, в червні 1939 року Банк Англії допоміг Рейхсбанку продати золото на суму £ 860 тис., причому не чекаючи на схвалення влади. Однак перед початком Другої світової війни уряд призупинив всі такі транзакції. Як свідчать документи, британська влада зобов'язали Банк Англії не виконувати вимоги БМР, якщо «Банк припускав, що їх виконання може принести користь ворогові». У підсумку в кінці 1939 року були заблоковані дві транзакції на користь Рейхсбанку.

За даними істориків, керівник Банку Англії Монтегю Норманн підтримував інтереси Німеччини аж до початку Другої світової. Повідомляється, що до війни він навіть був присутній на хрестинах сина голови Рейхсбанку Ялмара Шахта. Також відомо, що головою ради правління БМР у той час був німець Отто Німейєр, який також обіймав посаду директора Банку Англії і фактично був правою рукою Монтегю Норманна.