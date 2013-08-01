В Азербайджані заборонили "Біле сонце пустелі"

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє портал Haqqin.az.

Серед картин, на яких поширено дію заборони, названі, зокрема, «День народження», «Біле сонце пустелі», «В одному південному місті», «Допит» і «Парк», де Ібрагімбеков - автор сценаріїв. Співрозмовники видання не виключили, що це пов'язане з його опозиційною діяльністю.

74-річний режисер висунутий єдиним кандидатом у президенти від опозиційного альянсу НРДС (Національна рада демократичних сил) на початку липня. За кілька днів він відмовився від російського громадянства, яке не дозволяло йому брати участь у виборчій кампанії. Але чи зможе він зареєструватися в ЦВК, досі не ясно.

До того ж порушено кримінальну справу про ухилення від податків азербайджанського Союзу кінематографістів (СКА), який він очолює. Про розслідування було оголошено на початку цього року. Як повідомлялося, союз не виплатив до бюджету 12,3 тисячі манатів (більше 15 тисяч доларів). Ібрагімбеков заявив, що ця справа пов'язане з його політичною діяльністю.

Президентські вибори в Азербайджані заплановані на осінь. Чинний глава країни Ільхам Алієв балотуватиметься на третій термін: таку можливість йому дають поправки, внесені раніше до конституції. На попередніх виборах 2008 року Алієв, за офіційними даними, отримав 89 відсотків голосів, зауважує Лента.ру.