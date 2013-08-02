Екс-гітарист Gogol Bordello вимагає від соліста $950 тисяч

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт Gigwise.

Каплан звинувачує колишнього колегу в тому, що той використовував гроші групи для себе. Гудзь почав повністю контролювати фінансові ресурси Gogol Bordello в 2009 році. Як сказано у позові Каплана, незабаром після цього фронтмен колективу став виплачувати собі шестизначні суми в якості гонорарів, використовуючи при цьому банківські рахунки групи.

Зокрема, річний гонорар Гудзя одного разу склав 130 тисяч доларів США, інші ж учасники групи при цьому заробляли значно менше. Наприклад, сам Каплан за попередній рік отримав 57 тисяч доларів.

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У 2011 і 2012 роках Гудзь створив власні компанії і почав переводити гроші на їхні рахунки, списуючи ресурси з колективного рахунку Gogol Bordello. Загальний розмір цих списань досяг півмільйона доларів.

Каплан виступає не тільки від власного обличчя, а й від імені компанії Gypsy Punks LLC, що контролює фінансові Gogol Bordello. Позов до Гудзя був оформлений у верховному суді Манхеттена у п'ятницю, 26 липня. Каплан вимагає, щоб йому відшкодували збиток у розмірі 950 тисяч доларів США. На думку музиканта, така ж сума має бути виплачена і компанії Gypsy Punks.

Нагадаємо, проект Gogol Bordello було сформовано в Нью-Йорку в 1999 році Євгеном Гудзем, співаком і музикантом українського походження. Каплан входив до складу колективу в якості гітариста, бек-вокаліста і співавтора пісень з 2000 по 2012 рік.