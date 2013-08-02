Берлусконі подарували ще місяць свободи

Прокурор Мілана Фердінандо Помарічі підписав у п'ятницю порядок виконання вироку з відстрочкою покарання Сильвіо Берлусконі, засудженому до чотирьох років у справі про фінансові махінації в медійній групі Mediaset, повідомляє РІА Новости з посиланням на TMNews.

Касаційний суд Італії у четвер підтвердив обвинувальний вирок Берлусконі, згідно з яким відомий політик отримав чотири роки тюремного ув'язнення, три з яких були йому прощені за законом про амністію. Це рішення верховного органу італійського правосуддя стало першим вироком для Берлусконі, який не підлягає оскарженню.

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Як зазначає видання Corriere della Sera, у засудженого та його адвокатів є місяць для того, щоб запросити альтернативну в'язниці міру покарання - домашній арешт або виправні роботи. У дійсності ж відлік цих 30 днів розпочнеться з 16 вересня, коли суд відновить роботу після літа, пояснює у свою чергу TMNews.

Крім наказу про виконання вироку прокуратура Мілана повинна направити до парламенту країни запит про зняття парламентської недоторканності з сенатора Берлусконі. Спеціальний орган сенату повинен буде зібратися наступного тижня з цього питання, а потім винести його на таємне голосування верхньої палати національного парламенту.