Обама подарував собі на день народження 7 годин улюбленої гри

День народження 44-го президента США Барака Обами, якому 4 серпня виповнилося 52 роки, дав можливість його дружині Мішель ще раз публічно зізнатися йому в любові. "З днем ​​народження, Барак! Ти трохи посивів, але я люблю тебе ще більше, ніж раніше", - написала вона на своїй сторінці в "Твіттері".

Сам собі президент США зробив традиційний подарунок, - зазначає прес-служба Білого дому. У суботу Обама протягом семи годин насолоджувався своєю улюбленою грою в гольф на полі урядової авіабази Ендрюс під Вашингтоном.

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Компанію йому склали кілька старих друзів зі штату Гаваї, де він народився, і з Чикаго, де він навчався і сформувався як політик. Після гри всі відправилися в заміську президентську резиденцію Кемп-Девід у передгір'ях Аппалачів. Причому команда переможців, включаючи, природно, самого винуватця торжества, полетіла на вертольоті, а переможеним довелося добиратися туди кілька годин на автомашинах, - зазначає ИТАР ТАСС.

У неділю в середині дня Обама повернувся в Білий дім, де урочистості продовжилися вже зовсім у вузькому колі.