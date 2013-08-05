Помилково помилуваного в Марокко педофіла знову заарештували - ЗМІ

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на видання El Mundo.

Гальван був заарештований іспанською поліцією того ж дня, коли в Марокко його оголосили в міжнародний розшук. Рішення про арешт було ухвалене під час телефонної розмови міністрів юстиції Іспанії та Марокко, в рамках якої було досягнуто угоди про співпрацю в даному питанні.

Минулого тижня король Марокко Мухаммед VI своїм указом помилував 48 іспанських громадян, які відбували покарання у місцевих в'язницях. У списку на звільнення, який підписав король, фігурували переважно наркоторговці, засуджені в середньому до двох років ув'язнення. Проте в кінці списку з неясної причини виявилося ім'я 65-річного педофіла Даніеля Гальвана, два роки тому засудженого до 30 років в'язниці за вчинення дій сексуального характеру щодо 11 дітей віком від 2 до 14 років. Відразу після виходу з в'язниці Гальван з іспанськими документами поспішив залишити Марокко, де звістка про його помилування викликала бурхливі протести.

Напередодні Мухаммед VI анулював свій указ про помилування Гальвана, канцелярія монарха повідомила, що король просто не знав про характер злочинів, скоєних іспанцем.

Після помилування марокканською владою, посольство Іспанії в Марокко попросило 18 помилуваних ув'язнених залишити на волі, а інших 30, включаючи Гальвана, надати іспанській стороні для відбування покарання в Іспанії.

Як повідомило в понеділок марокканське інформагентство МАП, король Марокко звільнив начальника тюремного управління, чиє відомство було звинувачено у недбалості, що призвела до помилування педофіла.