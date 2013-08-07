Експертиза засвідчила, що в пічці згоріли три з сімох викрадених картин

Такі дані експертизи, які повідомили сьогодні журналістам в румунському Національному музеї історії.

"Кюнстхал" пограбували 16 жовтня минулого року. Зловмисники проникли до музею через аварійний вихід, і за дві хвилини винесли сім полотен, серед яких "Голова арлекіна" Пікассо, "Міст Ватерлоо" Моне, "Жінка перед відкритим вікном" Гогена, "Дівчинка, яка читає" Матісса та інші. Сумарна вартість вкрадених творів мистецтва, за оцінками експертів, становить від 100 до 200 млн євро.

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У січні були зарештовані троє громадян Румунії, підозрювані в організації злочину, які зізналися, що хотіли продати картини одному з румунських олігархів.

"У попелі, який був узятий для аналізу 1 березня 2013 в будинку матері головного підозрюваного Ольги Догару, виявлені компоненти, а також специфічні пігменти, які свідчать, що вони належить трьом картинам", - зазначили в музеї.

Подробиці експертизи будуть представлені на прес-конференції в четвер, а перше слухання у цій справі в суді в Бухаресті призначено на 13 серпня, передає ІТАР-ТАРС.