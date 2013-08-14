Вищий військовий суд Лівії скасував вирок 19 українцям
Вищий військовий суд Лівії на засіданні 14 серпня скасував вирок 19 громадянам України, засудженим до 10 років позбавлення волі, та передав справу на розгляд до суду загальної юрисдикції.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.
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Суд скасував попередній вирок, винесений у червні 2012 року Військовим судом Тріполі.
«Прийняте рішення відповідає узгодженій українською стороною лінії захисту та відкриває додаткові можливості для забезпечення прав і законних інтересів утримуваних в Лівії громадян України», - наголошується у повідомленні МЗС.
За даними міністерства, умови тримання українців залишаються задовільними. Співробітники Посольства України в Лівії регулярно відвідують українців в місцях їх утримання. Їм передаються продукти харчування, ліки та предмети першої необхідності, забезпечується надання необхідної медичної допомоги.
Довідка УНІАН. У червні 2012 року лівійський суд засудив 19 українців до 10 років ув’язнення за звинуваченням у пособництві режиму Каддафі. Засуджені заперечують висунуті їм звинувачення, стверджуючи, що прибули до Лівії працювати за контрактами в нафтовій галузі.