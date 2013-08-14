Вищий військовий суд Лівії скасував вирок 19 українцям

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

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Суд скасував попередній вирок, винесений у червні 2012 року Військовим судом Тріполі.

«Прийняте рішення відповідає узгодженій українською стороною лінії захисту та відкриває додаткові можливості для забезпечення прав і законних інтересів утримуваних в Лівії громадян України», - наголошується у повідомленні МЗС.

За даними міністерства, умови тримання українців залишаються задовільними. Співробітники Посольства України в Лівії регулярно відвідують українців в місцях їх утримання. Їм передаються продукти харчування, ліки та предмети першої необхідності, забезпечується надання необхідної медичної допомоги.

Довідка УНІАН. У червні 2012 року лівійський суд засудив 19 українців до 10 років ув’язнення за звинуваченням у пособництві режиму Каддафі. Засуджені заперечують висунуті їм звинувачення, стверджуючи, що прибули до Лівії працювати за контрактами в нафтовій галузі.