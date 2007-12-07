Виведення російських військ - це одне, а Придністров`я - це інше

Молдова вважає, що пов`язувати процес виведення російських військ і озброєнь з території республіки з урегулюванням придністровського конфлікту є необгрунтованим. Про це йдеться в поширеному сьогодні коментарі Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдавії у зв`язку з висловами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в інтерв`ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У коментарі МЗС Молдавії зазначено, що відповідно до зобов`язань, узятих на Стамбульському саміті ОБСЄ в 1999 р., Росія повинна в повному обсязі вивести свої війська і озброєння з території Молдавії. Придністровська ж проблема, виходячи з суверенітету і територіальної цілісності Молдавії, повинна вирішуватися у форматі переговорів 5+2.

Зовнішньополітичне відомство Молдавії наголошує, що як нейтральна держава Молдова наполягатиме, щоб усі учасники переговорного процесу активно включилися в дискусію про перетворення миротворчої операції на Дністрі на багатонаціональну цивільну місію під міжнародним мандатом.

У коментарі МЗС Молдавії наголошується, що РФ не виконала в повному обсязі свої стамбульські зобов`язання, оскільки, згідно з ними, російські війська та озброєння мали залишити територію республіки до кінця 2002 р.

МЗС зазначає, що до кінця 2001 р. Росія лише частково вивела з території Молдавії свої звичайні озброєння, а саме - озброєння, обмежені ДЗЗСЄ. Інші дві складові - 20 тис. т озброєнь і понад 1 тис. військовослужбовців - продовжують бути присутні на території республіки досі.

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