Експерт сумнівається, що російська ракета Протон полетить вже 15 вересня

Таку думку висловив ИТАР-ТАСС експерт в ракетно-космічній галузі.

"Зараз я ставлю під велике питання запуск європейського супутника "Астра-2 Е" з ракетою-носієм "Протон", який запланований на 15 вересня, як йдеться на сайті компанії "International Launch Services" (американсько-російська компанія, що володіє правами на ракети Протон - ред.)", - сказав співрозмовник видання.

"Спочатку потрібно провести ретельний аналіз, щоб не допустити аналогічних явищ у майбутньому, проконтролювати, щоб всі вказівки були виконані і тільки після цього продовжувати роботу з ракетою-носієм", - продовжив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня на космодромі Байконур на першій хвилині старту впала ракета з трьома російськими навігаційними космічними апаратами "Глонасс-М".