Демонстранти в Каїрі заявляють, що їх обстрілюють з вертольотів

У Єгипті на каїрській площі Рамзеса військові обстрілюють прихильників Мухаммеда Мурсі з гелікоптера.

Як передає Газета.Ru, про це у прямому ефірі повідомляє Al-Jazeera.

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Тим часом Reuters повідомляє, що число загиблих у Каїрі під час «п'ятниці гніву» досягло 50 осіб.

Раніше повідомлялося, що у зіткненнях між поліцією і членами руху «Брати-мусульмани» у Каїрі загинули 48 осіб.