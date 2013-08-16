У Німеччині потерпілим від повеней виплатять 8 млрд євро компенсації
У Німеччині потерпілим від повеней у травні-червні цього року виплатять 8 млрд євро компенсації.
Як повідомляє радіо «Свобода», у ФРН починаються виплати компенсацій жертвам руйнівної повені, що охопила багато земель країни в період з 18 травня по 4 липня.
Приватні і юридичні особи можуть розраховувати на покриття 80% збитків – з багатомільярдного фонду допомоги.
За інформацією агентства DPA, сьогодні порядок розподілу допомоги було схвалено Бундесратом через два дні після схвалення його урядом.
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Розмір фонду становить близько 8 млрд євро. Його було створено безпосередньо після природної катастрофи, і невідкладна допомога потерпілим надається з цього фонду з червня.
Найбільше постраждали федеральні землі Саксонія-Анхальт, Саксонія і Баварія.