Майже 2 млн осіб постраждали від повені у Китаї (фото)
20:32, 16 серпня 2013Світ
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У Китаї через повені постраждали майже 2 млн осіб.
У Китаї - сильна повінь / Фото: Сіньхуа
У провінції Хейлунцзян (Північно-Східний Китай) через повені, спричинені сильними зливами, постраждали 1,97 млн осіб, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа.
Постраждали майже 2 млн осіб / Фото: Сіньхуа
Починаючи з 10 серпня, у цій провінції повінь забрала життя 10 осіб, близько 140 тис. було евакуйовано. Економічний збиток, завданий стихією, оцінюється у суму 7,1 млрд юанів, повідомляє агентство.
Північ країни заливає, а південь піджарює / Фото: Сіньхуа
На даний час від повеней потерпають північно-західні райони країни.
У південних провінціях, навпаки, протягом місяця триває засуха, від якої постраждали посіви загальною площею 6,38 млн га, 900 тис. га повністю знищено.
Для відшкодування збитків у вказаних районах Пекін виділив 520 млн юанів.
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