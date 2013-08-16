Майже 2 млн осіб постраждали від повені у Китаї (фото)

У провінції Хейлунцзян (Північно-Східний Китай) через повені, спричинені сильними зливами, постраждали 1,97 млн осіб, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа.

Починаючи з 10 серпня, у цій провінції повінь забрала життя 10 осіб, близько 140 тис. було евакуйовано. Економічний збиток, завданий стихією, оцінюється у суму 7,1 млрд юанів, повідомляє агентство.

На даний час від повеней потерпають північно-західні райони країни.

У південних провінціях, навпаки, протягом місяця триває засуха, від якої постраждали посіви загальною площею 6,38 млн га, 900 тис. га повністю знищено.

Для відшкодування збитків у вказаних районах Пекін виділив 520 млн юанів.