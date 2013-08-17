Німеччина вимагає захистити єгипетських християн

Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле закликав захищати християн в Єгипті, передає РІА Новости повідомлення Франс Прес.

"Християнська меншість у Єгипті має бути захищена. Ми не підтримуємо будь-яку політичну силу. Ми на стороні людей, які виступають за свободу і демократичні цінності, і які хочуть відкритого суспільства", - цитує агентство слова Вестервелле. Він також зазначив, що Німеччина не планує поставляти зброю до Єгипту.

На тему: Саудівська Аравія стала на бік влади Єгипту у боротьбі з «тероризмом»

Як повідомлялося раніше, в різних провінціях були зруйновані 22 християнських храми, у тому числі сім католицьких, в ході заворушень, що охопили країну. Ісламісти звинувачують коптів у підтримці армії, що відсторонила екс-президента Мурсі від влади. Військова прокуратура Єгипту повідомила, що найближчим часом приступить до розгляду справ 84 осіб, затриманих у Суеці і звинувачених у вбивствах і підпалах церков.