У Японії стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,0 стався сьогодні в районі японського острова Хатідзьо в Тихому океані.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомило національне метеорологічне агентство Японії.

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Інформація про потерпілих і руйнування не надходила. Загрози цунамі немає.

Епіцентр землетрусу знаходився на південь від Хатідзьо. Осередок залягав на глибині близько 10 км. під морським дном. Підземні поштовхи відчувалися в Токіо.