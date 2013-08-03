Поблизу міста Тойота стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,0 стався сьогодні поблизу міста Тойота на японському острові Хонсю, повідомляє РІА Новости з посиланням на американську геологічну службу USGS.

Підземний поштовх був зафіксований в 17 кілометрах на північний схід від Тойоти і в 223 кілометрах на північний захід від Токіо. Осередок залягав на глибині 62 кілометрів.

Інформації про жертви і руйнування не надходило.