Поблизу міста Тойота стався землетрус
10:36, 03 серпня 2013Світ
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Землетрус магнітудою 5,0 стався в Японії.
Землетрус магнітудою 5,0 стався в Японії.
Землетрус магнітудою 5,0 стався сьогодні поблизу міста Тойота на японському острові Хонсю, повідомляє РІА Новости з посиланням на американську геологічну службу USGS.
Підземний поштовх був зафіксований в 17 кілометрах на північний схід від Тойоти і в 223 кілометрах на північний захід від Токіо. Осередок залягав на глибині 62 кілометрів.
Інформації про жертви і руйнування не надходило.
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