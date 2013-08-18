Влада Єгипту заявляє, що не дозволить втручання у внутрішні справи країни

Єгипетська влада може розглянути питання про доцільність отримання країною зарубіжної допомоги і заявляє, що не дозволить іноземним державам втручатися в свої внутрішні справи.

Як передає РІА Новости, міністр закордонних справ Єгипту Набіль Фахмі заявив, що «те, що відбувається в Єгипті, це справа Єгипту».

«Ми відкидаємо спроби залучити в обговорення цієї проблеми зарубіжні держави. Це лише призведе до ще більшої поляризації, напруженості і загальмує національне примирення», - заявив він в неділю.

Він також відреагував на заяви низки західних держав про намір переглянути допомогу, що виділяється Каїру. За словами Фахмі, «в Каїрі високо цінують допомогу, що надається йому впродовж багатьох років, зазначивши, що це не «безкорисливі подарунки».

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«Ми попросили фахівців, щоб вони серйозно і по справедливості вивчили доцільність тієї допомоги, яку одержує наша країна., єгипетська гідність і цінності непохитні», - додав міністр.

Країни Заходу піддали різкій критиці дії влади Єгипту, зокрема, розгони мітингів і демонстрацій в Каїрі та інших провінціях країни, що супроводжувалися жертвами і арештами.

У Євросоюзі в неділю заявили, що в найближчий день планують переглянути відносини з Єгиптом, а раніше президент США Барак Обама дав вказівку всім профільним урядовим відомствам переглянути програму щорічної військової допомоги на 1,3 млрд дол, яку країна надає Каїру. Крім цього Вашингтон оголосив про скасування спільних військових навчань в Єгипті.