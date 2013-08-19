Єгипет закрив кордон з сектором Газа

Про це РІА Новости повідомив представник палестинського МВС Іслам Шахуан.

У відповідь влада сектора Газа попросила не пов'язувати режим роботи єдиного на спільному кордоні переходу "Рафах" з ходом військової операції на Синайському півострові.

Мета кампанії, яка триває близько року із застосуванням бронетехніки, авіації та спецназу, - угруповання радикальних ісламістів, які, як підозрюють єгиптяни, можуть отримувати допомогу і притулок в сусідньому палестинському анклаві.

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"Єгипетська влада на невизначений час закрила "Рафах ". Це ускладнює ситуацію для тих, хто хоче потрапити в Газу і виїхати з неї. Хочемо звернутися до єгипетських властей з проханням не пов'язувати роботу прикордонного переходу з подіями в країні, оскільки він для нас є єдиним ", - сказав співрозмовник агентства.

В умовах ізраїльської блокади "Рафах", який в останні місяці працює з перебоями, залишається єдиними воротами в зовнішній світ для абсолютної більшості з півтора мільйонів жителів палестинського анклаву. Причиною його чергового закриття став розстріл невідомими бойовиками двох мікроавтобусів з єгипетськими поліцейськими поблизу палестинського кордону. При нападі, яке стало найбільш кровопролитним епізодом синайській кампанії, загинули 25 поліцейських.