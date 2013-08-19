Екс-президента Єгипту Мубарака можуть звільнити вже цього тижня

Адвокат Мубарака заявляє, що його клієнт може бути звільнений вже на цьому тижні після зняття з нього звинувачень у справі про корупцію, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

Мубарак проходить в Єгипті обвинуваченим у кількох справах.

Йдеться про так звану "палацову справу", в рамках якого обвинувачення намагалося довести, що Мубарак і його сини привласнили понад мільярд фунтів (150 мільйонів доларів), що виділялися з бюджету країни на ремонт і обслуговування резиденцій глави держави.

Екс-президент Мубарак перебуває у в'язниці вже більше двох років. Суд засудив його до довічного ув'язнення за причетність до загибелі демонстрантів під час січневого народного повстання 2011 року, проте потім вирок було скасовано судом вищої інстанції.

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У зв'язку із загостренням ситуації в Єгипті останні судові розгляди проходять без присутності Мубарака.