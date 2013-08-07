Новий президент Ірану заявив про можливість прямого діалогу з США

На першій прес-конференції після вступу на посаду Роухані сказав, що Іран "не хоче втрачати час", сподівається на відновлення "серйозних переговорів".

"Разом із захистом права використання ядерної енергії Іран готовий звернути увагу на стурбованості інших сторін і просунути вирішення проблеми", - сказав Роухані, і в той же час підкреслив, що збагачення урану є невід'ємним правом Ірану, від якого Іран ніколи не відмовиться, пише Сіньхуа.

Новий президент зазначив, що існує можливість проведення прямого діалогу з США.

Як відомо, в 2013 було проведено два раунди переговорів з іранської ядерної програми між Іраном і 6 міжнародними регуляторами (США, Великобританія, Франція, Росія, Китай і Німеччина), що не досягли якихось конкретних результатів, бо у сторін були кардинально різні погляди щодо збагачення урану.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня новий президент Ісламської Республіки Іран Хасан Роухані був приведений до присяги в меджлісі (парламенті) в присутності народних обранців та делегацій десятків країн.