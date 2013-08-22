ЗМІ: Інформатор Wikileaks Меннінг просить вважати його жінкою

Інформатор Wikileaks Бредлі Меннінг просить з сьогоднішнього дня називати його Челсі Меннінг і стверджує, що він жінка, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал NBC News і на лист, переданий телеканалу.

"Я Челсі Меннінг, я жінка. Враховуючи, як я себе почуваю і відчував з самого дитинства, я хочу почати гормонотерпію якомога швидше ... Я також вимагаю, щоб, починаючи з сьогоднішнього дня, ви зверталися до мене на моє нове ім'я і і використовували займенник жіночого роду (крім офіційної пошти у виправний заклад) ", - заявив Меннінг в листі.

Меннінг виступив з цією заявою на наступний день після оголошення вироку у справі про передачу секретних даних Wikileaks. Раніше він зізнався в тому, що передав сайту Wikileaks для публікації відеозапис ударів з повітря, в результаті яких були вбиті мирні громадяни, сотні тисяч доповідей про інциденти на фронтах війни в Афганістані та Іраку, досьє на ув'язнених в'язниці Гуантанамо і близько 250 тисяч дипломатичних депеш держдепартаменту США.

Американські військові нагадали бажаючому змінити стать інформатору Wikileaks Бредлі Меннінгу, що у військових в'язницях не роблять гормонотерапію та операції по зміні статі, повідомляє в четвер телеканал NBC News. Військовий суд США в середу засудив Меннінга до 35 років тюремного ув'язнення. Вирок виявився м'якшим, ніж прогнозувалося. Звинувачення вимагало для Меннінга 60 років в'язниці. Вирок дозволить Меннінгу, якому зараз 25 років, вийти на свободу до того, як йому виповниться 60 років, і претендувати на звільнення у віці приблизно 35 років.