Польща зацікавилась, як в Україні прикордонників інформують про туристів

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, ця система була запроваджена з ініціативи Держприкордонслужби з 1 серпня для спрощення перетину кордону організованими туристичними групами.

Як зазначається у повідомленні, досвід українських прикордонників позитивно оцінили у Польщі. У ході, ініційованої польською стороною, колеги цікавилися в українських прикордонників тим, як працює система та якими є практичні результати її впровадження. У підсумку вони вийшли з ініціативою створити аналогічну систему й у Польщі для польських туроператорів і розширити співпрацю щодо обміну інформацією про організовані туристичні групи обох країн.

Що стосується українського досвіду, то з початку серпня за спрощеною схемою було оформлено понад 300 туристичних груп, а це – понад 12 тис. осіб. Переважна більшість перетинала кордон на ділянках Західного, Північного та Південного регіональних управлінь.

Зміст системи полягає у тому, що туроператори завчасно надсилають до органів охорони кордону інформацію про складтуристичних груп і по прибуттю до пункту пропуску оформляються позачергово. Таким чином, час оформлення пасажирського автобусу в пункті пропуску не займає більше 15-20 хвилин.

Як нагадали у Держприкордонслужбі, система завчасного подання інформації вже була раніше запроваджена в аеропортах України. Так, під час Євро-2012 це нововведення дозволило без затримок здійснювати оформлення великих груп уболівальників.