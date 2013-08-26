Туреччина готова боротися проти Асада навіть без ООН - МЗС

Туреччина приєднається до будь-якої коаліції проти режиму Башара Асада, навіть якщо не буде офіційного рішення Радбезу ООН, заявив глава МЗС країни Ахмет Давутоглу, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

"В даний час 36-37 країн обговорюють ці альтернативи. Якщо в процесі цих обговорень буде сформовано коаліцію проти Сирії, Туреччина займе місце в цій коаліції", - цитує агентство слова Давутоглу.

За словами міністра, Анкара завжди виступала за те, щоб міжнародне співтовариство діяло на підставі рішень ООН, проте в цьому випадку уряд готовий розглянути й інші варіанти, якщо Рада безпеки не прийме рішення про вчинення тиску на Дамаск.

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Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомив про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Жертвами атаки стали, за попередніми даними, понад 600 людей.

Коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб, гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" наводить дані про 355 загиблих. Після інциденту сторони конфлікту неодноразово заявляли про свою непричетність, звинувачуючи у трагедії опонентів.

На Заході відкрито заговорили про можливість проведення військової операції проти сирійських урядових військ.