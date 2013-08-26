Франція може найближчими днями прийняти рішення про інтервенцію у Сирію

Влада Франції може ухвалити рішення про можливе військове втручання в конфлікт у Сирії найближчими днями, заявив у понеділок глава МЗС Франції Лоран Фабіус.

"Рішення буде прийняте протягом найближчих днів", - цитує слова Фабіуса РІА Новости з посиланням на Рейтер.

На тему: Лавров переконував Керрі утриматися від війни в Сирії

"Це повинна бути пропорційна реакція...Всі варіанти (вирішення ситуації в Сирії) розглядаються. Не йде мова лише про єдиний варіант - нічого не робити", - заявив Фабіус.

Франція неодноразово заявляла, що допускає дії в обхід рішень Ради Безпеки ООН після повідомлень про використання хімічної зброї в околицях Дамаска. Раніше Фабіус заявляв, що, якщо повідомлення про хімзброю підтвердяться, буде потрібна "силова реакція".