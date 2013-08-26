Сирійська опозиція заявляє, що говорити з Асадом більше немає про що

Сирійська опозиція виключає свою участь у мирній конференції "Женева-2" після нібито проведеної урядовими військами хімічної атаки під Дамаском, заявив генсекретар Національної коаліції опозиційних сил Сирії Бадра Ямуса, передає РІА Новости з посиланням на Рейтер.

Ряд ЗМІ 21 серпня повідомив про масштабне застосування військами уряду країни хімічної зброї в околицях Дамаска. Жертвами атаки стали, за попередніми даними, понад 600 людей. Опозиція стверджує, що кількість жертв могла досягти 1,3 тисячі осіб. Після інциденту сторони конфлікту неодноразово заявляли про свою непричетність, звинувачуючи у трагедії опонентів.

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У понеділок лідери Нацкоаліціі зустрічалися в Стамбулі з дипломатами з групи "Друзів Сирії", що представляє західні і арабські країни. "Ця зустріч була влаштована у зв'язку з "Женевою-2", але ми відмовилися про неї говорити після того, що сталося... Ми повинні покарати диктатора... і після цього ми зможемо обговорювати женевську конференцію", - повідомив агентству Ямус.

Раніше в понеділок глава МЗС РФ Сергій Лавров на прес-конференції щодо ситуації в Сирії заявив, що США зобов'язуються домогтися участі сирійської опозиції в "Женеві-2".