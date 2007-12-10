Радіотехнічні війська Росії одержать локатор для розвідки в горах

Радіотехнічні війська (РТВ) ВПС Росії одержать новий локатор, який дасть змогу ефективно вести розвідку в гірській місцевості, повідомив журналістам на зустрічі, присвяченій Дню Радіотехнічних військ, начальник РТВ ВПС генерал-лейтенант Анатолій Бояринцев.

"Підприємства ОПК завершують розробку апаратури, яка дозволяє реалізувати новий метод ведення розвідки радіолокації площинних об`єктів, зокрема в умовах гірської місцевості. Розвернувши такий локатор, можна перекрити гірську ущелину", - пояснив він.

Концерн ППО "Алмаз-Антей" - це "потужна інтегрована структура, де під єдиним керівництвом працюють дуже грамотні, компетентні люди, об`єднала всі споріднені підприємства, що займаються тематикою ППО і зокрема РТВ", - додав генерал-лейтенант.