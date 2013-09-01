Буш-старший "поховав" Нельсона Манделу

Буш-старший висловив співчуття родині Мандели і жителям ПАР від своєї особи і від імені своєї дружини.

Пізніше представник Буша Джим Макграт, який опублікував заяву, написав у своєму мікроблозі Twitter, що це була "дурна помилка", повідомляє РІА "Новости".

Він вибачився і пояснив, що неправильно прочитав заголовок до новини в газеті Washington Post.

Як повідомлялося, екс-президента ПАР Нельсона Манделу в неділю виписанли з лікарні і він повернувся у свій будинок в Йоганнесбурзі. Про це йдеться в заяві, поширеній офісом президента Джейкоба Зуми.

Нагадаємо, на початку червня Мандела був госпіталізований з рецидивом легеневої інфекції. Незабаром у екс-президента сталася зупинка серцевої діяльності, і лікарям довелося його реанімувати. Раніше західні ЗМІ повідомляли, що печінка і нирки Мандели функціонують на 50%, і він не відкривав очі декілька днів.

Нагадаємо, серйозні проблеми зі здоров'ям у 95-річного Мандели почалися близько двох років тому. У січні 2011 року він переніс операцію з видалення каменів з жовчного міхура. Таку ж операцію йому провели в грудні 2012 року після загострення легеневої інфекції.