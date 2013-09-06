У Грузії знову евакуювали парламент через загрозу вибуху

Про це повідомляє агентство Новини-Грузія.

"Знову надійшло повідомлення про те, що в будівлі парламенту є бомба і почалася евакуація відповідно до заходів безпеки", - заявив член парламентської більшості, депутат Зураб Абашидзе в ефірі телекомпанії "Руставі-2".

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За даними телеканалу, анонімний дзвінок надійшов на початку десятого, в момент, коли в будівлі парламенту йшло пленарне засідання, голова Давид Усупашвілі був змушений його перервати, і закликав депутатів залишити будівлю.

Біля будівлі мобілізовано патрульну поліцію.

Останній раз бомбу шукали в будівлі парламенту наприкінці липня, за дзвінок, що не підтвердився, тоді був затриманий 71-річний житель Кутаїсі.